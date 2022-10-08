Менеджер Усика: «Александр не может избить Фьюри»

Фото: XSPORT

Менеджер Александра Усика (20-0, 13 KO) Эгис Климас заявил в интервью ESNEWS, что не верит, что Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) боится сразиться с украинцем:



Давайте я перефразирую. Я это говорю всем. Усик не может избить Фьюри, он может победить его. Тайсон – гигант, и я не думаю, что кто-нибудь может его избить, но Усик может победить.