Усик – на вершине рейтинга супертяжеловесов от The Ring
Менеджер Усика: «Александр не может избить Фьюри»
Климас считает, что такому гиганту никому не по силам причинить вред
08 октября 08:50
Фото: XSPORT
Менеджер Александра Усика (20-0, 13 KO) Эгис Климас заявил в интервью ESNEWS, что не верит, что Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) боится сразиться с украинцем:
Фьюри понимает, что может проиграть Усику. Он не боится драться. Он боец, и мы не можем говорить, что ему жутко. Он не заинтересован, потому что понимает, что может проиграть.
Давайте я перефразирую. Я это говорю всем. Усик не может избить Фьюри, он может победить его. Тайсон – гигант, и я не думаю, что кто-нибудь может его избить, но Усик может победить.
Напомним, что Усик возглавляет рейтинг дивизиона от The Ring.
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