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Мейвезер о Дэвисе: «Он чувствует, что у него выросли крылья»
Флойд рад, что сделал Джервонту богатым
23 декабря 02:34
Легендарный боксер и промоутер Флойд Мейвезер для Market Mondays
прокомментировал расставание с чемпином мира по версии WBA Regular в легком весе Джервонтой Дэвисом (27-0, 25 КО)
«Нет ничего лучше, чем взять ребенка того же происхождения, что и вы, и помочь ему стать мультимиллионером… Если он чувствует, что у него выросли крылья, чтобы он мог летать и быть сам себе боссом, то окей».
Напомним, Дэвис покинул компанию Мейвезера после завершения контракта.
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