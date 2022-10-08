Телохранитель Мейвезера, который был нокаутирован, захотел реванша
Мейвезер планирует провести два поединка с Макгрегором за $1,5 млрд
Бои между звездами спорта пройдут в октагоне и ринге
08 октября 16:42
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор / Фото - nytimes.comЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший ведет переговоры с бывшим обладателем титулов UFC Конором Макгрегором о проведении сразу двух поединков – на ринге и в октагоне, и организаторы рассчитывают на рекордный призовой фонд в размере 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.
«Флойд сейчас ведет переговоры о дебюте в октагоне за соответствующий гонорар. Они хотят подписать контракт на два боя на общую сумму 1,5 млрд долларов. Планируется, что один бой пройдет в Абу-Даби, другой в Саудовской Аравии».
«Будет боксерский поединок, а также поединок по правилам ММА. Если договоренность будет достигнута, Флойд откажется от своего фирменного обозначения TBE, если не сможет победит Конора в обоих поединках. Это будет включено в контракт. Боксерский поединок будет официальным, и бой в ММА тоже войдет в официальный послужной список. В данный момент они хотят провести оба боя в 2023 году».
Напомним, Мейвезер победил Макгрегора на боксерском ринге в 2017 году и завершил тем боем свою карьеру. За тот поединок Конор получил около 130 млн долларов, а Флойд – около 300 млн.
Следующий бой Мейвезер проведет против известного британского видеоблогера Деджи. Поединок состоится 13 ноября в Дубае (ОАЭ).
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