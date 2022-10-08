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Мейвезер: «По состоянию на сейчас поединка Спенс – Кроуфорд не будет»

Легенда не верит, что вскоре станет известен еще один абсолютный чемпион мира
Бокс Профессиональный бокс
08 октября 19:12
Мейвезер: «По состоянию на сейчас поединка Спенс – Кроуфорд не будет»
Флойд Мейвезер / Фото - bloodyelbow
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер в интервью для Fighthype сообщил, что в ближайшее время поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем дивизионе между Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО) и Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО) не состоится.

«Они продолжают говорить, что этот бой состоится, но еще раз – этот поединок может состояться, но в более отдаленном будущем. Сказали, что бой будет 19 ноября. До него месяц, шесть недель, сколь угодно. Никакого пресс-тура, никаких пресс-конференций. Спенс не писал об этом, и Кроуфорд – тоже. Поэтому, пожалуйста, перестаньте слушать этих недобросовестных писак, пишущих о вещах, о которых не знают».


«Люди будут кликбейтить множество раз. Очень часто люди хотят много лайков или получить кучу шумихи вокруг определенной вещи, их веб-сайта или чего-то еще. По состоянию на сейчас боя Спенса и Кроуфорда не будет. Я не разочаровываю и ни кого не расстраиваю, но на данный момент [проведение этого поединка] – неправда. Мы с Элом Хеймоном деловые партнеры. Мы разговариваем с ним каждый день. Мы как одно целое».


Ранее Спенс с уверенностью заявил, что все же встретится с обладателем титула WBO Кроуфордом в следующем бою.

Владимир Кириченко
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Теги

Флойд Мейвезер Эррол Спенс Теренс Кроуфорд

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