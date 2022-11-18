Ютубер KSI – о бое Мейвезер – Deji: «Хотелось выйти на ринг и избить Флойда»
Мейвезер признался, что бой с Логаном Полом был «ненастоящим»
Тогда Флойд победил по очкам
18 ноября 20:52
Мейвезер и Пол / Фото: wwos.nineЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) признался, что бой с видеоблогером Логаном Полом, который состоялся в 2021 году, был «ненастоящим». Цитирует боксера The Sun.
Это был выставочный бой с ютубером Логаном Полом. Нам было весело. Люди должны знать, что есть разница между настоящим боем и шоу.
Если бы это был настоящий бой, это был бы нокаут в первом раунде.
Напомним, что в том бою победу по очкам одержал Мейвезер.
Ютубер KSI заявил, что хотел бы выйти в ринг и избить Мейвезера.
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