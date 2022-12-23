Мейвезер о Дэвисе: «Он чувствует, что у него выросли крылья»
Мейвезер спокойно отреагировал на расставание с Джервонтой
Президент Mayweather Promotions не держат зла на чемпиона WBA Regular
23 декабря 10:33
Мейвезер и Дэвис / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях и президент промоутерской компании Mayweather Promotions Флойд Мейвезер-младший прокомментировал расставание с обладателем титула WBA Regular в легком дивизионе американцем Джервонтой Дэвисом (27-0, 25 КО).
«Я всегда был уважительным. Нет ничего лучше, чем взять парня из того же происхождения, что и вы и дать ему возможность стать мультимиллионером. Если он почувствовал, что у него выросли крылья, и он может летать, а также быть сам себе боссом, что ж, это его выбор. Это даст ему больше власти».
Напомним, ранее Джервонта подтвердил, что Мейвезер больше не является его промоутером.
Накануне Джервонта сообщил, что DAZN хочет перекупить его бой с Райаном Гарсией (23-0, 19 КО).
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