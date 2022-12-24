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Мейвезер: «Я не буду принимать подарки на Рождество»
Для легендарного боксера бесценно, когда дарят случайно
15:59
Флойд Мейвезер / Фото - bloodyelbowБывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер в социальных сетях объяснил, почему он не принимает подарки на праздники.
Я не буду принимать подарки на Рождество, свой день рождения, День святого Валентина или День отца. Я постоянно дарю подарки в течение всего года, потому что считаю, что стоит отмечать каждый день, а не только какой-то коммерциализированный праздник. Вы думаете о подарке только тогда, когда общество говорит, что вы должны дарить их? Я понимаю, что люди не могут подарить мне то, что дарю им я, но иногда и маленькие вещи являются проявлением заботы и внимания – это важно. Все дело во взаимности. Бесценен случайный подарок в любой из дней, чем тот, что я получаю по расписанию четыре раза в год.
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