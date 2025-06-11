Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Ларри Холмс поделился мнением о возможном поединке между двумя легендами бокса — Джорджем Форманом и Майком Тайсоном. Слова приводит SecondsOut Boxing News.

Я ничего не имею против Майка, но убежден: Форман победил бы его буквально за две секунды — он бил слишком мощно.

Чтобы иметь шанс против Джорджа, нужно было уметь боксировать на уровне Алии или меня. Стоять перед ним открыто — это самоубийство. Он мог просто снести голову.