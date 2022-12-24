Владимир Кличко – о сотрудничестве WBA и IBA: «Боксу нужна одна большая чистка»
МОК может исключить бокс из программы Олимпийских игр-2024
Все из-за того, что IBA намерена продлить спонсорское соглашение с «газпромом»
23 декабря 17:45
Бокс / Фото - skysports.comМеждународный олимпийский комитет (МОК) сделал предупреждение о том, что бокс будет исключен из программы Олимпийских игр в Париже, которые состоятся в 2024 году.
МОК уже удалил бокс из предварительной программы Игр 2028 года в Лос-Анджелесе, а теперь предупредил, что он также может удалить его из парижской Олимпиады. Это может произойти, если Международная боксерская ассоциация (IBA) продлит контракт с российским «газпромом». Цитирует заявление МОК skysports.com.
«Недавний конгресс IBA еще раз показал, что организация не имеет подлинного интереса к боксу и боксерам, а заинтересована только в своей собственной силе. IBA хочет отвлечь внимание от собственных серьезных проблем управления, о чем МОК предупреждал еще в 2019 году. У них нет желания разобраться в реальных вопросах. Продление спонсорского контракта с «газпромом» как единственным главным спонсором IBA усугубляет беспокойство, которые МОК выражает снова и снова с 2019 года».
«Это подтверждает, что IBA будет продолжать зависеть от компании, в значительной степени контролируемой правительством россии. Беспокойство также включает в себя недавнее выполнение решения CAS, которое не привело к новым президентским выборам, а только к голосованию не проводить выборы».
«МОК должен будет принять все это во внимание, когда будет принимать дальнейшие решения, которые, возможно, после этих последних событий будут включать отмену боксерского турнира на Олимпийских играх в Париже в 2024 году».
Напомним, в середине декабря стало известно, что IBA намерена продлить спонсорское соглашение с «газпромом».
Ранее Федерация бокса Великобритании предложила поддержать флешмоб #KeepBoxingOlympic, чтобы сохранить бокс в программе главных спортивных стартов четырехлетия.
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