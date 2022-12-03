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Мунгия отказался боксировать с Алимханулы за титул WBO

Причина такого решения – неизвестна
Бокс Профессиональный бокс
08:58
Мунгия отказался боксировать с Алимханулы за титул WBO
Хайме Мунгия / Фото - marca.com
Непобежденный мексиканец Хайме Мунгия (40-0, 32 КО) отказался от статуса официального претендента на чемпионский титул по версии WBO в среднем дивизионе и поединка с его обладателем казахстанцем Жанибеком Алимханулы (12-0, 8 КО). Об этом сообщил представитель Всемирной боксерской организации Густаво Оливейра.

Цитирует Оливейру boxingscene.com.

«Мы можем подтвердить, что Хайме Мунгия отказался от своего обязательного боя за титул с нашим чемпионом в среднем весе Жанибеком Алимханулы. Мы уведомили команду Жанибека о их решении».


Напомним, в середине ноября стало известно, что WBO приняла решение о статусе обязательного претендента для Мунгии на титул Алимханулы.

19 ноября мексиканец уверенно победил Гонсало Кориа.

Владимир Кириченко
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Теги

Хайме Мунгия Жанибек Алимханулы WBO

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