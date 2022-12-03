Чемпион не увернулся. Алимханулы обязали провести бой с Мунгией
Мунгия отказался боксировать с Алимханулы за титул WBO
Причина такого решения – неизвестна
08:58
Хайме Мунгия / Фото - marca.comНепобежденный мексиканец Хайме Мунгия (40-0, 32 КО) отказался от статуса официального претендента на чемпионский титул по версии WBO в среднем дивизионе и поединка с его обладателем казахстанцем Жанибеком Алимханулы (12-0, 8 КО). Об этом сообщил представитель Всемирной боксерской организации Густаво Оливейра.
Цитирует Оливейру boxingscene.com.
«Мы можем подтвердить, что Хайме Мунгия отказался от своего обязательного боя за титул с нашим чемпионом в среднем весе Жанибеком Алимханулы. Мы уведомили команду Жанибека о их решении».
Напомним, в середине ноября стало известно, что WBO приняла решение о статусе обязательного претендента для Мунгии на титул Алимханулы.
19 ноября мексиканец уверенно победил Гонсало Кориа.
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