Официально. Трилогия Эстрада – Гонсалес состоится 3 декабря
На кону звездной трилогии Эстрада – Гонсалес будет стоять вакантный титул WBC
Поединок состоится 3 декабря в США
31 октября 12:23
Франциско Эстрада и Роман Гонсалес / Фото - boxingscene.comНакануне стало известно, что промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о третьем поединке между топами второго наилегчайшего дивизиона, мексиканцем Хуаном Франциско Эстрадой (43-3, 28 KO) и никарагуанцем Романом Гонсалесом (51-3, 41 KO), который состоится 3 декабря в США.
На кону поединка будет стоять вакантный титул WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Об этом сообщает издание BoxingScene.
Отметим, что пояс освободился после того, как его обладатель американец Джесси Родригес (17-0, 11 KO) принял решение спуститься в наилегчайший дивизион (до 50,8 кг), чтобы провести бой за вакантный титул WBO.
Напомним, боксеры впервые встретились в ноябре 2012 года, и тогда Гонсалес уверенно выиграл у Эстрады по итогам 12 раундов, защитив титул WBA в первом наилегчайшем весе.
Реванш состоялся в марте 2021 года, и на этот раз победу одержал Эстрада, нанесший экс-лидеру рейтинга pound-for-pound третье поражение в карьере и объединив титулы WBC и WBA во втором наилегчайшем весе.
Напомним, Эстрада в ночь на 4 сентября победил Архи Кортеса. Гонсалес в марте выиграл у Хулио Сезара Мартинеса.
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