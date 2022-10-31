На кону звездной трилогии Эстрада – Гонсалес будет стоять вакантный титул WBC

Поединок состоится 3 декабря в США

Франциско Эстрада и Роман Гонсалес / Фото - boxingscene.com

Напомним, боксеры впервые встретились в ноябре 2012 года, и тогда Гонсалес уверенно выиграл у Эстрады по итогам 12 раундов, защитив титул WBA в первом наилегчайшем весе.

Реванш состоялся в марте 2021 года, и на этот раз победу одержал Эстрада, нанесший экс-лидеру рейтинга pound-for-pound третье поражение в карьере и объединив титулы WBC и WBA во втором наилегчайшем весе.

Напомним, Эстрада в ночь на 4 сентября

. Гонсалес в марте выиграл у

.

Накануне стало известно, что промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о третьем поединке между топами второго наилегчайшего дивизиона, мексиканцем(43-3, 28 KO) и никарагуанцем(51-3, 41 KO), который состоится 3 декабря в США.На кону поединка будет стоять вакантный титул WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Об этом сообщает изданиеОтметим, что пояс освободился после того, как его обладатель американец(17-0, 11 KO) принял решение спуститься в наилегчайший дивизион (до 50,8 кг), чтобы провести бой за вакантный титул WBO.