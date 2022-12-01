На третий бой Фьюри и Чисоры продали 60 тысяч билетов

Боксеры соберут аншлаг на футбольном стадионе

Тайсон Фьюри, Дерек Чисора

Представитель промоутерской компании Queensberry Promotions Джордж Уоррен заявил, что на бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) и Дерека Чисоры (32-0-1, 23 КО) проданы все билеты.



Всего продано 60 тысяч билетов – это максимум футбольного стадиона «Тоттенхэма» для подобных событий.

Отметим, что на прошлый бой Фьюри против Диллиана Уайта на «Уэмбли» продали 94 тысячи билетов.

Напомним, Фьюри планирует завершить карьеру после боя с Чисорой.



