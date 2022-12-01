Фьюри пообещал нокаутировать Усика, если он явится на его бой в Лондоне
На третий бой Фьюри и Чисоры продали 60 тысяч билетов
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01 декабря 23:43
Тайсон Фьюри, Дерек Чисора
Представитель промоутерской компании Queensberry Promotions Джордж Уоррен заявил, что на бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) и Дерека Чисоры (32-0-1, 23 КО) проданы все билеты.
Всего продано 60 тысяч билетов – это максимум футбольного стадиона «Тоттенхэма» для подобных событий.
Отметим, что на прошлый бой Фьюри против Диллиана Уайта на «Уэмбли» продали 94 тысячи билетов.
Напомним, Фьюри планирует завершить карьеру после боя с Чисорой.