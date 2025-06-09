Накатані разбил своего соотечественника и стал обладателем титулов WBC и IBF
Соперник титулованного японца снялся из-за ужасной травмы
около 5 часов назад
Джунто Накатани / Фото - Yahoo
Обладатель титула WBC в легчайшем весе японец Джунто Накатани (31-0, 24 КО) одержал победу над чемпионом IBF в этом дивизионе своим соотечественником Рьосуке Нишидой (10-1, 2 КО) в объединительном поединке.
Накатани победил соперника техническим нокаутом в 6-м раунде.
Угол Нишиды снял Рьосуке с боя из-за проблем с глазом.
Бой прошел на стадионе Ariake Coliseum в Токио, Япония.
Ранее Накатани поделился мыслями о возможности проведения поединка с абсолютным чемпионом мира во второй наилегчайшей весовой категории Наоей Иноуэ.
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