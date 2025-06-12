Накатані вырвался на 6-е место в обновленном рейтинге P4P — где место Усика
Японец завоевал статус объединённого чемпиона
около 2 часов назад
Японский боксер Дзунто Накатани (31-0, 24 КО) на прошлых выходных нанес первое поражение соотечественнику Рёсукэ Нисидэ (10-1, 2 КО) в бою по унификации титулов.
Победа техническим нокаутом сделала Накатани чемпионом WBC, IBF и The Ring и повлияла на рейтинг P4P от журнала The Ring.
Накатани в рейтинге P4P переместился на шестую позицию, обойдя американца Джесси Родригеса, который опустился на 7-е место.