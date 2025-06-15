Небитые украинские нокаутеры-тяжеловесы проведут дуэль в андеркарде Усик – Дюбуа II
Шанс для Новицкого и Сиренко выйти на более высокий уровень
около 1 часа назад
Фото: Queensberry Promotions
Известен еще один бой андеркарда вечера бокса на Уэмбли, который состоится 19 июля.
В рамках мероприятия, где пройдет реванш Александра Усика (23-0, 14 КО) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), состоится бой украинских супертяжеловесов Андрея Новицкого (15-0, 11 КО) и Владислава Сиренко (22-0, 19 КО). Для обоих хевивейтов это будет первый бой в 2025 году.
Напомним, что Сиренко должен был подраться с Диллианом Уайтом.