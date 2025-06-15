Олег Шумейко

Известен еще один бой андеркарда вечера бокса на Уэмбли, который состоится 19 июля.

В рамках мероприятия, где пройдет реванш Александра Усика (23-0, 14 КО) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), состоится бой украинских супертяжеловесов Андрея Новицкого (15-0, 11 КО) и Владислава Сиренко (22-0, 19 КО). Для обоих хевивейтов это будет первый бой в 2025 году.

Напомним, что Сиренко должен был подраться с Диллианом Уайтом.