Денис Седашов

Известный американский боксер и блогер Джейк Пол признался, что предложение своей возлюбленной, нидерландской чемпионке по конькобежному спорту Ютте Леердам, стало для него гораздо более эмоциональным и нервным моментом, чем любой поединок. Слова приводит The Sun.

Я гораздо больше нервничал, когда делал предложение, чем перед любым боем. Так что всем мужчинам, которые планируют сделать предложение, советую иметь под рукой немного виски. Джейк Пол

Джейк сделал предложение в марте 2024 года во время романтического путешествия на остров Сент-Люсия. Свадьба состоялась уже в апреле. Пара вместе с 2023 года.

Джейк Пол составил список самых переоцененных спортсменов в истории: Роналду, Альварес, Джошуа — в топе.