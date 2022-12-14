Усик: «Перед боем были разговоры, что Фьюри мне «врежет». Думаю, у него подгорела дупка и он передумал»
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Джо Джойс также отметил, что украинец хорошо говорит на английском
14 декабря 17:10
Джо Джойс / Фото - planetsport.comНепобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) рассказал о встрече с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО). Цитирует Sky Sports Boxing.
Я люблю Усика. Мы с ним увиделись, немного побеседовали. На самом деле он очень хорошо говорит на английском. Но это было довольно неловко: я сидел рядом с Усиком, смотрел бой и разговаривал с ним.
Фьюри назвал приоритетных оппонентов для Джойса.