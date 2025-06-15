Ноніто Донейр стал временным чемпионом WBA в легчайшем весе
Филиппинец одержал победу над Андресом Кампосом
около 1 часа назад
В Буэнос-Айресе филиппинский ветеран Нонито Донейр (43-8, 28 КО) победил Андреса Кампоса (17-3-1, 6 КО), завоевав титул WBA Interim в легчайшем весе..
В первом раунде произошло столкновение головами, но без рассечений бой продолжился. Кампос действовал осторожно, опасаясь 42-летнего ветерана, и отдал стартовые раунды, пропуская правые прямые от Донейра.
Начиная с четвертого раунда чилиец несколько активизировался, но оставался пассивным, сосредоточившись на движениях.
В девятом раунде новое столкновение головами привело к рассечению у Донейра, который отказался продолжать. Судьи отдали победу филиппинцу: 87-84, 88-83, 87-84.
Напомним, ранее Хитчинс победил Камбососа нокаутом.
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