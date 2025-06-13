Владимир Кириченко

Камиль Эстефан, промоутер обладателя титулов WBC Continental Americas и WBA International во втором среднем весе француза Кристиана Мбилли (28-0, 23 KO), в интервью для The Ring отреагировал на заинтересованность его клиентом со стороны главы Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейха.

Турки назвал боксёров, которых хочет видеть в андеркарде боя чемпиона WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) и абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO), среди них был Мбилли.

«27 июня у нас важное дело против Сулецкого. Мы не можем легкомысленно относиться к Сулецкому. Он только что нокаутировал Али Ахмедова, и его мотивация, вероятно, очень высока. Но Кристиан готов драться с кем угодно. Наше единственное требование – по одному сопернику за раз. Я очень рад, что бойцы, которые приносят зрелищность на ринг, станут частью этого замечательного вечера. Кристиан с нетерпением ждет участия в этом вечере. Бокс должен развлекать болельщиков, поэтому я рад, что к участию будут допущены бойцы с ярким стилем. Нам нужны настоящие бойцы, а не бегуны». ``` ```

Напомним, бой Мбилли за временный титул WBC против Матея Суецкого пройдет 27 июня в канадском Квебеке.