Далакян вернется в ринг в андеркарде друга кадырова бетербиева
Официально объявлен бой Далакян – Хименес
Бой пройдет в рамках шоу Фрэнка Уоррена
14 декабря 19:58
Официально объявлен поединок украинского чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе Артема Далакяна (21-0, 15 КО) и костариканца Давида Хименеса (12-0, 9 КО).
Бой состоится 28 января на OVO Arena Wembley в Лондоне в андекарде поединка между Энтони Ярдом и артуром бетербиевым.
Отметим, что Далакян начнет сотрудничать с промоутерской компанией Queensbery Promotions Фрэнка Уоррена, шоу которой пройдет 28 января в Лондоне.
Напомним, ранее уже сообщалось, что Далакян подписал контракт на бой с Хименесом.
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