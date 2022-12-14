Официально объявлен бой Далакян – Хименес

Бой пройдет в рамках шоу Фрэнка Уоррена

Официально объявлен поединок украинского чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе Артема Далакяна (21-0, 15 КО) и костариканца Давида Хименеса (12-0, 9 КО).



Бой состоится 28 января на OVO Arena Wembley в Лондоне в андекарде поединка между Энтони Ярдом и артуром бетербиевым.

Отметим, что Далакян начнет сотрудничать с промоутерской компанией Queensbery Promotions Фрэнка Уоррена, шоу которой пройдет 28 января в Лондоне.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Далакян подписал контракт на бой с Хименесом.