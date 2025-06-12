Околі проведе бой с обидчиком Радченко в андеркарде Усик – Дюбуа 2
На кону поединка будет титул WBC Silver в тяжелом весе
около 1 часа назад
Официально объявлено о поединке бывшего чемпиона мира в двух дивизионах британца Лоуренса Околи (21-1, 16 КО) против южноафриканского обладателя титула WBC в бриджервейте Кевина Лерены (31-3, 15 КО).
Он состоится 19 июля на Уэмбли в андеркарте вечера бокса, который возглавит бой за титул абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
На кону поединка Околи – Лерена будет титул WBC Silver в тяжелом весе, который в настоящее время принадлежит Лоуренсу.
Околи в последнем бою в декабре прошлого года нокаутировал Хуссейна Мухамеда в первом раунде, а Лерена в мае 2025-го защитил свой титул в бриджервейте, одолев украинца Сергея Радченко.
Ранее Околи назвал желаемых соперников, в списке — обидчик Усика.