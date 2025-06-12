Владимир Кириченко

Официально объявлено о поединке бывшего чемпиона мира в двух дивизионах британца Лоуренса Околи (21-1, 16 КО) против южноафриканского обладателя титула WBC в бриджервейте Кевина Лерены (31-3, 15 КО).

Он состоится 19 июля на Уэмбли в андеркарте вечера бокса, который возглавит бой за титул абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

На кону поединка Околи – Лерена будет титул WBC Silver в тяжелом весе, который в настоящее время принадлежит Лоуренсу.

Wembley just got saucy 🔥



Lawrence Okolie will take on Kevin Lerena and @EdmondsonLewie faces the unbeaten Daniel Lapin 😤



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UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | Live Worldwide on @DAZNBoxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/icWorAz77N — Queensberry Promotions (@Queensberry) June 11, 2025

Околи в последнем бою в декабре прошлого года нокаутировал Хуссейна Мухамеда в первом раунде, а Лерена в мае 2025-го защитил свой титул в бриджервейте, одолев украинца Сергея Радченко.

Ранее Околи назвал желаемых соперников, в списке — обидчик Усика.