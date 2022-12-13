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Околи сообщил о прекращении работы с Хирном

Промоутер и боксер не желают работать друг с другом
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 23:22
Околи сообщил о прекращении работы с Хирном
Лоуренс Околи

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе британец Лоуренс Околи (18-0, 14 КО) рассказал с комментарии IFLTV, что у него завешается контракт с промоутером Эдди Хирном.

«Наш контракт подошёл к концу, вы либо платите больше, либо я ухожу. Эдди Хирн лучше всех должен меня понять. пришел чек на миллиард, и Эдди убежал в DAZN».

Напомним, ранее Хирн сам заявлял, что ему неинтересно сотрудничество с Околи.


Карен Агабекян
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Теги

Эдди Хирн Лоуренс Околи

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