Околи сообщил о прекращении работы с Хирном

Промоутер и боксер не желают работать друг с другом

Лоуренс Околи

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе британец Лоуренс Околи (18-0, 14 КО) рассказал с комментарии IFLTV, что у него завешается контракт с промоутером Эдди Хирном.



«Наш контракт подошёл к концу, вы либо платите больше, либо я ухожу. Эдди Хирн лучше всех должен меня понять. пришел чек на миллиард, и Эдди убежал в DAZN».

Напомним, ранее Хирн сам заявлял, что ему неинтересно сотрудничество с Околи.



