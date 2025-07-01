Олимпиада или профибокс? Хижняк расставил приоритеты
Александр планирует выступить на Играх в Лос-Анджелесе
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк поделился планами на будущее. Слова боксера приводит Суспільне Спорт:
Сейчас работаю в составе национальной сборной Украины. Я боксер сборной, и сейчас наша главная цель — это Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе. Также возможны сочетания с профессиональным боксом. Возможно, будем сочетать олимпийский бокс с профессиональным. Но это уже станет яснее со временем. Наверное, начну уже соревновательные поединки в начале следующего года.
Напомним, что Хижняк имел проблемы со здоровьем.
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