Владимир Кириченко

В Gold Coast Convention Centre в австралийском Бродбиче завершилось боксерское шоу от промоутерской компании Tasman Fighters, которое возглавил бой с участием местного чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом дивизионе Джея Опетаи (28-0, 22 КО) против итальянца Клаудио Скуео (17-1, 9 КО).

В первом раунде Опетайя пристреливался к сопернику. Скуео пытался прорваться на ближнюю дистанцию, но чемпион грамотно вязал его в клинче. Во втором отрезке Опетайя начал драться агрессивнее.

В 3-м раунде австралиец завладел тотальным преимуществом. Он донес контрхук, несколько раз пробил по корпусу Скуео. В следующей трехминутке Опетайя заставил претендента взять колено, но рефери решил, что чемпион пробил ниже пояса, и дал Скуео время на восстановление.

В начале 5-го раунда Скуео пропустил контрхук справа и снова взял колено. Подняться до конца отсчета рефери он не смог.

Jai Opetaia gets the stoppage in the 5th! 😤👑#OpetaiaSqueo pic.twitter.com/W8aVK5G1eM — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 8, 2025

Отметим, для итальянца это было первое поражение в профессиональной карьере.

Напомним, Опетайя хочет стать абсолютным чемпионом в крузервейте.