Опетая за 5 раундов уничтожил своего соперника, защитив титул чемпиона мира
Непобежденный австралиец продолжил штамповать победы
около 4 часов назад
В Gold Coast Convention Centre в австралийском Бродбиче завершилось боксерское шоу от промоутерской компании Tasman Fighters, которое возглавил бой с участием местного чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом дивизионе Джея Опетаи (28-0, 22 КО) против итальянца Клаудио Скуео (17-1, 9 КО).
В первом раунде Опетайя пристреливался к сопернику. Скуео пытался прорваться на ближнюю дистанцию, но чемпион грамотно вязал его в клинче. Во втором отрезке Опетайя начал драться агрессивнее.
В 3-м раунде австралиец завладел тотальным преимуществом. Он донес контрхук, несколько раз пробил по корпусу Скуео. В следующей трехминутке Опетайя заставил претендента взять колено, но рефери решил, что чемпион пробил ниже пояса, и дал Скуео время на восстановление.
В начале 5-го раунда Скуео пропустил контрхук справа и снова взял колено. Подняться до конца отсчета рефери он не смог.
Отметим, для итальянца это было первое поражение в профессиональной карьере.
Напомним, Опетайя хочет стать абсолютным чемпионом в крузервейте.
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