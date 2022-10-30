Ортис: «Как только я огорчу Ломаченко, мы проведем бой с Хэйни»
Опубликованы записки судей по итогам боя Ломаченко – Ортис. Фото
Украинец проиграл первую половину поединка
30 октября 09:48
Фото: ESPN
В сети появилось фото записок судей после поединка экс-чемпиона мира в трех дивизионах 34-летнего украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и американского 26-летнего проспекта Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).
Отметим, что по итогам 12 раундов судьи отдали победу Ломаченко со счётом 115:113, 116:112 и 117:111.
Видео полного боя Ломаченко – Ортис.
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