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Опубликованы записки судей по итогам боя Ломаченко – Ортис. Фото

Украинец проиграл первую половину поединка
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 09:48
Опубликованы записки судей по итогам боя Ломаченко – Ортис. Фото
Фото: ESPN

В сети появилось фото записок судей после поединка экс-чемпиона мира в трех дивизионах 34-летнего украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и американского 26-летнего проспекта Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).


Отметим, что по итогам 12 раундов судьи отдали победу Ломаченко со счётом 115:113, 116:112 и 117:111.

Видео полного боя Ломаченко – Ортис.

Видео лучших моментов боя Ломаченко – Ортис.

Карен Агабекян
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Теги

Василий Ломаченко Ломаченко - Ортис Джемейн Ортис

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