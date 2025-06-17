Олег Гончар

Промоутер Оскар Де Ла Хойя заявил, что чемпион WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамирес (47-1, 30 KO) может в будущем встретиться на ринге с влогером Джейком Полом (11-1, 7 KO). Слова боксера привел портал DAZN Boxing.

«Зурдо хочет войти в историю. Он стремится стать абсолютным чемпионом мира, а, возможно, в итоге сразиться с Джейком Полом. Кто знает? Все возможно». Оскар Де Ла Хойя

Следующий бой Рамиреса состоится 28 июня в Анахайме (США) против Юньера Дортикоса. На этом же событии в главном поединке Джейк Пол будет драться с экс-чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим.