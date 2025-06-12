Отец Хейни ответил на критику сына: «Ваши слова — от зависти»
Билл Хейни заступился за сына после недовольства боем с Рамиресом
29 минут назад
Билл Хейни, отец и тренер экс-абсолютного чемпиона мира Девина Хейни (31-0, 15 КО), в Twitter высказался о достижениях сына.
«Твой стиль пытаются критиковать, потому что не могут повторить твои стратегии. Твоё терпение испытывают, ведь никто не сравнится с Девином Хейни. Историю ставят под сомнение, потому что она показывает: им в ней нет места».
Ранее Турки Аль аш-Шейх, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений, предположительно, раскритиковал боксерский вечер 2 мая, где Девин Хейни одержал победу над Хосе Карлосом Рамиресом единогласным решением судей, но подвергся критике за скучный бой.
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