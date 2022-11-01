Отец Фьюри: «Томми нокаутирует Джейка пола первым ударом правой»

В семье британцев уверены в победе своего представителя

Томми Фьюри и Джейк Пол

Отец британского боксера полутяжелого веса Томми Фьюри (8-0, 4 KO) и чемпиона супертяжелого дивизиона Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) Джон Фьюри высказался о бое младшего сына против популярного американского видеоблогера Джейка Пола (6-0, 4 КО). Слова отца приводит портал Boxing Scene.



«Ты выставляешь себя дураком и развлекаешь людей. Ты заставляешь другого человека выглядеть бесполезно. Томми нокаутирует Джейка Пола первым ударом правой. Я поставлю на это деньги. Пол Бамба тренируется как боксер, он настоящий боец, в отличие от тебя, которому нужны костыли, чтобы выйти на ринг».

Отметим, что бой между Томми Фьюри и Джейком Полом отменяли дважды по вине британца. Сначала Томми травмировал ребра, а затем ему не дали визу в США из-за связей с криминалом.