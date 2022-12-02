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Отец Хэйни: «Совсем скоро у нас может быть объявление поединка с Ломаченко»

Однако, американский специалист не назвал дату и место проведения мегафайта
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 11:00
Отец Хэйни: «Совсем скоро у нас может быть объявление поединка с Ломаченко»
Семья Хэйни / Фото - boxingnews24.com
Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе американца Девина Хэйни (29-0, 15 KO), Билл Хэйни, сообщил, что переговоры по организации поединка между его сыном и экс-обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-2, 11 KO), близки к завершению. 

Цитирует Хэйни-старшего boxingnews24.com.

«Думаю, что совсем скоро у нас может быть объявление поединка. Если бы я даже знал дату, то все равно ничего не сказал, потому что это не моя работа. Моя работа заключается в том, чтобы проследить, что все правильно сделано и сделка будет заключена».


Напомним, ранее глава Top Rank Боб Арум сообщил, что переговоры по поединку между Ломаченко и Хэйни находятся на заключительном этапе.
Владимир Кириченко
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Теги

Василий Ломаченко Девин Хэйни

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