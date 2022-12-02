Промоутер Ломаченко рассказал, когда стоит ожидать анонс поединка с Хэйни
Отец Хэйни: «Совсем скоро у нас может быть объявление поединка с Ломаченко»
Однако, американский специалист не назвал дату и место проведения мегафайта
02 декабря 11:00
Семья Хэйни / Фото - boxingnews24.comОтец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе американца Девина Хэйни (29-0, 15 KO), Билл Хэйни, сообщил, что переговоры по организации поединка между его сыном и экс-обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-2, 11 KO), близки к завершению.
Цитирует Хэйни-старшего boxingnews24.com.
«Думаю, что совсем скоро у нас может быть объявление поединка. Если бы я даже знал дату, то все равно ничего не сказал, потому что это не моя работа. Моя работа заключается в том, чтобы проследить, что все правильно сделано и сделка будет заключена».
Напомним, ранее глава Top Rank Боб Арум сообщил, что переговоры по поединку между Ломаченко и Хэйни находятся на заключительном этапе.
Комментарии 0