Фьюри больше не собирается тратить время на Энтони Джошуа
Отец Тайсона Фьюри застраховал свои яйца на 10 млн фунтов стерлингов
По словам Джона, у него в штанах прибор, который разводит королей
09 октября 17:02
Джон Фьюри / фото - Getty ImagesДжон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, признался, что застраховал свои яйца на 10 млн фунтов стерлингов. Сообщает Mirror.
Я застраховал свои яички на 10 млн фунтов стерлингов. Поверьте мне, они дают материал для чего-то хорошего. У меня в этих штанах прибор чемпиона мира – я развожу королей. Из этих яичек выходят только победители. Все мои сыновья умеют драться, не только Тайсон.
Ранее Фьюри прокомментировал не подписанный контракт с Энтони Джошуа.
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