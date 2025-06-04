Пакиао о потенциальном поединке с Джервонтой: «Это интересно»
46-летний филиппинец уже задумывается о следующем бое
1 день назад
Легенда бокса Мэнни Пакьяо, который владел чемпионскими титулами в восьми весовых категориях, не исключает возможность будущего боя с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 KO). Слова приводит в интервью Fight Hub TV.
Мне это интересно. Но прежде всего нужно сосредоточиться на ближайшем поединке. Барриос — высокий соперник и действующий чемпион, поэтому нужно очень серьезно поработать в тренировочном лагере.
Напомним, следующий бой легендарного филиппинца состоится 19 июля. Его соперником станет обладатель пояса WBC в полусреднем весе американец Марио Барриос.
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