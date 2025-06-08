Олег Гончар

Филиппинский экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) в интервью The Ring назвал лучших оппонентов в своей карьере.

По словам Пакьяо, лучшими были Марко Антонио Баррера, Эрик Моралес, Хуан Мануэль Маркес, Оскар Де Ла Хойя и Мигель Котто. Он раскритиковал бой с Флойдом Мейвезером 2015 года, где проиграл единогласным решением, назвав его скучным из-за «бегства» соперника.

Пакьяо побеждал Барреру техническим нокаутом в 2003 году, дважды Моралеса в 2005 и 2006 годах, Маркеса в 2012, Де Ла Хойю техническим нокаутом в 2008 году и Котто досрочно в 2009 году.

В 46 лет Пакьяо вернется на ринг 19 июля в бою против Марио Барриоса за титул WBC в полусреднем весе.