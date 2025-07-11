Пакьяо поддержал включение Джейка Пола в рейтинг WBA
Легендарный филиппинский боксер считает, что ютубер имеет талант и заслуживает места в топ-15
17 минут назад
Легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО), который был чемпионом мира в восьми весовых категориях, прокомментировал включение видеоблогера и боксера Джейка Пола в топ-15 рейтинга WBA.
По словам Мэнни, он поддержал решение Всемирной боксерской ассоциации.
«Я уважаю страсть Джейка к боксу — у него есть талант. Он умеет драться, так почему бы и нет?».
WBA разместила Пола на 14-й позиции после его победы над Хулио Сезаром Чавесом-младшим (54-7-1, 34 КО).
Решение WBA вызвало волну критики среди фанатов и экспертов, так как Пол, известный прежде всего как ютубер, до сих пор не имеет значительного опыта в профессиональном боксе и единственный бой с боксером среднего уровня он проиграл Томми Фьюри.
Поделиться