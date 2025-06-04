Пакьяо: «Сейчас я не думаю о политике»

Денис Седашов

Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO), экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, заявил о своем отношении к политической карьере. В 2010 году он был избран в парламент Филиппин, а в 2022 году участвовал в президентских выборах, где занял третье место. Слова приводит АР.

Сейчас я не думаю о политике. Я даже не упоминаю о ней. Я снова сосредоточен на своей карьере боксера. Менні Пакьяо

19 июля в США состоится возвращение Мэнни Пакьяо на ринг после длительного перерыва. 46-летний боксер будет соревноваться с действующим чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем Марио Барриосом (29-2-1, 18 KO).