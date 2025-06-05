Пакьяо: «Я очень скучал по боксу»
Чемпион в восьми весовых категориях признался, что долго не мог смириться с новой реальностью без бокса
около 8 часов назад
Легенда бокса Мэнни Пакьяо признался, что долго не мог смириться с завершением профессиональной карьеры. Слова приводит The Sum.
Один из самых титулованных боксеров в истории, чемпион в восьми весовых категориях, завершил выступления в августе 2021 года после поражения от Йордениса Угаса.
В тот момент, когда я объявил о завершении карьеры четыре года назад, мне было очень грустно. Я не мог сдержать слёз. Очень скучал по боксу.
После завершения спортивной карьеры Пакьяо пытался реализовать себя в политике: в 2022 году проиграл президентские выборы, а в 2025-м — не смог вернуться в Сенат. Теперь легендарный боец сосредоточился на том, что любит больше всего — снова тренируется и активно возвращается в мир бокса.
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