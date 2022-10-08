Паркер после поражения от Джойса хочет выйти в ринг с Уайтом
Паркер: «Если Джошуа пойдет вперед, то Фьюри его вырубит до шестого раунда»
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе верит в победу «Цыганского короля»
08 октября 16:59
Джозеф Паркер / Фото: newshubЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (30-3, 21 KO) считает, что британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) одержит победу нокаутом над своим соотечественником Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), если поединок состоится. Сообщает Sky Sports.
Все знают, что я думаю, а именно, что Тайсон его нокаутирует. Я никогда не понимал, как Тайсон сражается, пока не начал тренироваться с ним, и я понял, что он превзойдет любого бойца в любой весовой категории, с которым я когда-либо тренировался. У него самый мощный мотор из всех бойцов, с которыми я когда-либо тренировался. Он просто продолжает работать, работать и работать – он не останавливается.
Если Джошуа пойдет вперед, я думаю, Тайсон вырубит его еще раньше, до шестого раунда. Если Джошуа будет защищаться, его будет труднее вытянуть на себя, но я думаю, что Тайсон остановит его в любом случае.
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