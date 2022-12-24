Красюк: «Победитель поединка Усик – Фьюри будет добавлен в список величайших боксеров в истории»
Паркер: «Фьюри поймает Усика. Он слишком большой»
Новозеландец не видит шансов у украинца
09:30
Фото: Sky Sports
Бывший чемпион мира Джозеф Паркер (30-3, 21 КО) рассказал iD Boxing, кого выбрал победителем в будущем бою между нынешними чемпионами Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и Александром Усиком (20-0, 13 КО).
«Я думаю, нет никакого смысла спрашивать меня, потому что я полностью поддерживаю Тайсона в этом поединке, так что это будет однобокое мнение. Но я считаю Усика отличным бойцом. Посмотрите, чего он добился в боксе: стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и поднялся в супертяжелый дивизион. Он хочет быть чемпионом.
Я думаю, что Усик доставит Тайсону проблем своими углами и подвижностью. Но мне кажется, что Фьюри слишком большой. В конечном итоге он его поймает».
Бой планирую на февраль-март 2023 года.
Контракт практически подписан.