Паркер предложил Усику бой — в ответ услышал лишь смех.
Украинец дал понять, что этот бой его не интересует
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер рассказал о неформальной беседе с Александром Усиком (23-0, 14 КО), которая состоялась во время турнира BKFC в Италии в конце апреля. Новозеландец попытался убедить украинца выйти с ним на ринг, но встретил лишь смех в ответ. Слова приводит The Sun.
Я подошел к нему и сказал: «У тебя осталось два боя. Почему бы не провести их с Дюбуа и со мной?» Он просто рассмеялся. Никакого четкого ответа.
Напомним, Усик проведет следующий бой 19 июля против Даниэля Дюбуа за титул абсолютного чемпиона.
Паркер: «Усик слишком умен для Дюбуа».