Паркер: «Усик — лучший супертяжеловес нашего поколения»

Денис Седашов

Временный обладатель титула WBO в тяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) выразил желание выйти на ринг против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (23-0, 14 KO), который в настоящее время владеет поясами WBC, WBA и WBO.

Я как-то подошел к Усику и сказал: «У тебя осталось два боя — один, вероятно, будет с Дюбуа, а второй должен быть со мной». Но он ответил: «Нет, нет, нет». Думаю, Усик стремится к громким и прибыльным поединкам. Возможно, у него будет реванш с Дюбуа, а затем он снова нацелится на Джошуа или Фьюри. Он сказал мне: «Делай свое дело, не переживай — после завершения моей карьеры ты получишь свой шанс на титул». Джозеф Паркер

Несмотря на это, новозеландец заявил, что был бы рад встретиться с украинцем на ринге:

Я с удовольствием проверил бы себя в бою с Усиком. Считаю, что именно он — лучший супертяжеловес нашего поколения. Джозеф Паркер