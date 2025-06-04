Паркер: «Усик слишком умен для Дюбуа»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер поделился мнением по поводу предстоящего реванша между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится 19 июля в Лондоне. Слова приводит The Ring.

Я внимательно изучал бои Усика. У него отличная работа ног и рук, он технически подкован, умеет финтить и пробивает удары на любом уровне. Он очень умный боксер.

У Дюбуа, конечно, есть мощь — и это дает ему шанс. Но сказать легко, а сделать — значительно сложнее. Усик умеет избегать ударов, и я склоняюсь к тому, что он снова победит.