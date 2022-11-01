Паскаль и Айферт определят претендента для бетербиева

Бой пройдет в начале 2023 года

артур бетербиев

В январе в канадских Монреале или в Торонто экс-чемпион мира в полутяжелом весе канадец Жан Паскаль (36-6-1, 20 КО) и немец Михаэль Айферт (11-1, 4 КО) определят обязательного претендента по линии IBF, где чемпионом является россиянин артур бетербиев (18-0, 18 КО), сообщает BoxingScene

Известно, что команды Паскаля и Айфера договорились о бое, избежав промоутерских торгов.

Изначально планировалось, что обязательного претендента от IBF определят Паскаль и британский проспект Джошуа Буатси, но с последним не удалось договориться.

бетербиев в январе будет защищать титулы от обязательного претендента по линии WBO британца Энтони Ярда.