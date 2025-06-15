«Он почувствует каждый удар»: Диррелл предупредил Кроуфорда перед боем с Альваресом
Бывший чемпион мира уверен, что Терренс сможет одолеть Альвареса
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Энтони Диррелл поделился мнением о предстоящем мегафайте между Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) и Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO). Слова приводит Boxing Scene.
У Кроуфорда есть опыт спаррингов с более крупными соперниками, он не раз сталкивался с таким в тренировочном процессе. Но спарринг — это не бой. Там шлемы, другие перчатки, совсем другая нагрузка. На этот раз он почувствует каждый пропущенный удар — это я вам гарантирую. Однако, несмотря ни на что, я верю в него. Это же Кроуфорд. Если он сам уверен, что сможет — значит, так и будет. Я полностью на его стороне. Ставлю на Теренса на все 100%.
Напомним, поединок между Кроуфордом и Альваресом состоится 13 сентября в США.
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