Олег Гончар

Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи заключил контракт на три поединка с организацией кулачных боев BKB Bare Knuckle Boxing, сообщает MMA Fighting.

Дебют Малиньяджи запланирован на 6 сентября в Бристоле, Англия.

44-летний американец возвращается в соревнования после почти четырехлетнего перерыва. В 2021 году он провел выставочный бой против Кори Боналевича, одержав победу. В 2019 году Малиньяджи уже пробовал свои силы в боях на голых кулаках, но проиграл единогласным решением экс-бойцу UFC Артему Лобову на турнире BKFC.

Малиньяджи, известный за титулами IBF и WBA в полусреднем весе, имеет боксерский рекорд 36-8, 7 КО.

Напомним, ранее Малиньяджи раскритиковал Планта за неожиданное поражение.