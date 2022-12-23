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«Представьте, что вы просыпаетесь во время мороза без всех удобств». Президент WBC провел видеоконференцию с Виталием Кличко

Маурисио Сулейман выразил поддержку народу Украины
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 13:00
«Представьте, что вы просыпаетесь во время мороза без всех удобств». Президент WBC провел видеоконференцию с Виталием Кличко
Маурисио Сулейман / Фото - skysports.com
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в Twitter поделился мнением по поводу проведенной видеоконференции с мэром Киева и экс-чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Виталием Кличко.

«Только что закончилась конференция с Виталием Кличко, который рассказал, как сейчас живется в Украине. Представьте, что вы просыпаетесь во время мороза, без отопления, без электричества, без воды. Не можешь пойти в ванную, нет сигнала мобильного телефона и нет еды, пока ждешь, что в твой дом ударит бомба».


Накануне Сулейман перечислил поединки, которые он больше всего хочет увидеть в 2023 году.
Владимир Кириченко
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Теги

Маурисио Сулейман Виталий Кличко

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