Сулейман об обстрелах в Украине: «Кажется, мы все забыли о происходящем»
«Представьте, что вы просыпаетесь во время мороза без всех удобств». Президент WBC провел видеоконференцию с Виталием Кличко
Маурисио Сулейман выразил поддержку народу Украины
23 декабря 13:00
Маурисио Сулейман / Фото - skysports.comПрезидент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в Twitter поделился мнением по поводу проведенной видеоконференции с мэром Киева и экс-чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Виталием Кличко.
«Только что закончилась конференция с Виталием Кличко, который рассказал, как сейчас живется в Украине. Представьте, что вы просыпаетесь во время мороза, без отопления, без электричества, без воды. Не можешь пойти в ванную, нет сигнала мобильного телефона и нет еды, пока ждешь, что в твой дом ударит бомба».
Накануне Сулейман перечислил поединки, которые он больше всего хочет увидеть в 2023 году.