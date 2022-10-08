Райан Гарсия: «Джервонта Дэвис до сих пор не нашел ручку, чтобы подписать контракт?»
Президент Golden Boy: «Бой Райан Гарсия – Дэвис должен состояться сейчас, иначе будет слишком поздно»
Эрик Гомес – о возможном мегафайте в легком дивизионе
08 октября 18:00
Джервонта Дэвис и Райан Гарсия / Фото - marca.comПрезидент Golden Boy Promotions Эрик Гомес уверен, что поединок между американцами чемпионом WBA Regular в легком дивизионе Джервонтой Дэвисом (23-0, 19 KO) и непобежденным проспектом Райаном Гарсией (23-0, 19 KO) должен быть организован именно сейчас.
Цитирует функционера givemesport.com.
«Стилистически очень интересный бой, потому что Джервонта – это маленький Майк Тайсон. В ринге встретится более низкий и коренастый боец с нокаутирующим ударом, против яркого Райана, с его скоростью и ростом».
«Нам нужно вернуться к старым временам, когда Шугар Рэй Леонард дрался с Томми Хернсом в 20 лет, а не в 30. Этот бой должен состояться сейчас, иначе будет слишком поздно. Я хочу смотреть, как лучшие дерутся с лучшими, а Джервонта и Райан являются таковыми».
«Сейчас отличное время организовать этот поединок для бокса и отличное время для бойцов. Ни одному из них не повредит, если он проиграет на этом этапе карьеры, потому что они еще достаточно молоды, чтобы совершенствоваться и становиться лучше. Думаю, это бой 50 на 50».
Ранее Гарсия призвал Дэвиса подписать контракт на поединок.
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