Проба у обидчика Деревянченко показала положительный результат
Мексиканцу грозит дисциплинарное наказание от BBBofC
около 1 часа назад
B-проба мексиканского боксера второй средней весовой категории Хайме Мунгии (45-2, 35 КО) также показала положительный результат на экзогенное происхождение тестостерона. Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер со ссылкой на источники Ring Magazine.
Экзогенное происхождение тестостерона означает, что обнаруженный в пробе спортсмена гормон не был произведен его организмом естественным путем, а поступил извне, то есть был введен искусственно (инъекции, таблетки, гели и т.д. – прим.).
Теперь 28-летнему мексиканцу грозит дисциплинарное наказание от Британского совета по контролю за боксом (BBBofC).
Кроме того, его бой против Бруно Сураче (26-1-2, 5 KO) может быть признан несостоявшимся.
Напомним, поединок боксеров прошел в начале мая и завершился победой Мунгии единогласным решением судей – 117-111, 116-112, 117-111.
Для Сураче это поражение стало первым в профессиональной карьере.
Ранее украинец Сергей Деревянченко рассказал, почему не состоялся его реванш с Мунгией.
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