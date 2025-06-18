Владимир Кириченко

B-проба мексиканского боксера второй средней весовой категории Хайме Мунгии (45-2, 35 КО) также показала положительный результат на экзогенное происхождение тестостерона. Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер со ссылкой на источники Ring Magazine.

Экзогенное происхождение тестостерона означает, что обнаруженный в пробе спортсмена гормон не был произведен его организмом естественным путем, а поступил извне, то есть был введен искусственно (инъекции, таблетки, гели и т.д. – прим.).

Теперь 28-летнему мексиканцу грозит дисциплинарное наказание от Британского совета по контролю за боксом (BBBofC).

Кроме того, его бой против Бруно Сураче (26-1-2, 5 KO) может быть признан несостоявшимся.

Jaime Munguia’s B-sample returned an adverse finding for exogenous origin of testosterone on Friday, sources tell @ringmagazine.



Munguia now faces discipline from the BBBofC and could see his May victory over Bruno Surace overturned to a no contest. pic.twitter.com/MKVrnhquff — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 17, 2025

Напомним, поединок боксеров прошел в начале мая и завершился победой Мунгии единогласным решением судей – 117-111, 116-112, 117-111.

Для Сураче это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее украинец Сергей Деревянченко рассказал, почему не состоялся его реванш с Мунгией.