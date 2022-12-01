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Прогрейс остался без гонорара за поединок с Сепедой

Чемпион WBC намерен разобраться в этой ситуации
Бокс Профессиональный бокс
01 декабря 12:36
Прогрейс остался без гонорара за поединок с Сепедой
Реджис Прогрейс / Фото - boxingscene
Новоиспеченный чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем дивизионе Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО) сообщил в Twitter, что не смог получить деньги в банке по чеку, полученному от организаторов поединка против Хосе Сепеды (35-3, 27 КО), который состоялся 26 ноября в США. 

«Я предъявил свой чек за бой в банк в понедельник. Сегодня банк написал мне, что чек вернулся неисполненным из-за недостатка средств. Кому-то лучше немедленно разобраться в этом, пока я не начал действовать».


Напомним, что торги на право проведения данного поединка выиграла промоутерская компания MarvNation с предложением в размере 2,4 млн долларов. Из них каждый их боксеров должен получить 1,08 млн долларов, а 240 тысяч (10%) получит победитель в соответствии с правилами WBC.

Прогрейс победил Сепеду техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал вакантный пояс WBC.
Владимир Кириченко
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Реджис Прогрейс Хосе Сепеда

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