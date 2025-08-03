Олег Гончар

В Чикаго встретились экс-чемпионы мира в суперлегком весе американцы Реджис Прогрейс (30-3, 24 КО) и Джозеф Диас (34-8-1, 15 КО).

Прогрейс неожиданно пропустил тяжелый удар в первом раунде, недооценив мощь Диаса, и едва устоял в диком обмене ударами. Во втором раунде бой перешел в тактическую плоскость, где Реджис контролировал дистанцию джебом и движением на ногах, но Диас все же пробивался на ближнюю дистанцию, снова потряся соперника.

Прогрейс пытался задавить тоннажем ударов, но он и сам многое пропускал.

В четвертом раунде Диас получил рассечение возле левого глаза из-за столкновения головами, но бой продолжился. Контроверсный момент произошел, когда Диас валил Прогрейса борцовским приемом и ударил лежачего, но рефери его не наказал.

В шестом раунде Прогрейс просел физически, пропуская множество ударов, а в восьмом казалось, что бой остановят, так как он почти не отвечал. Однако Реджис устоял, а Диас получил еще одно рассечение.

Финальный раунд стал кульминацией, где Прогрейс и Диас устроили рубку.

Судьи единогласно отдали победу Прогрейсу: 98-92, 96-94, 96-94.