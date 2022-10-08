Поединок Сепеда – Прогрейс за вакантный пояс WBC состоится в конце ноября
Прогрейс: «В бою с Сепедой убийца будет стоять напротив убийцы»
Бывший чемпион мира – о предстоящем поединке за вакантный титул WBC
08 октября 22:53
Реджис Прогрейс / Фото - chron.comЭкс-чемпион мира Реджис Прогрейс (27-1, 22 КО) поделился ожиданиями от поединка со своим соотечественником Хосе Сепедой (35-2, 27 КО) за вакантный титул WBC в первом полусреднем дивизионе.
Цитирует Прогрейса Boxing Scene.
«В этом бою убийца будет стоять напротив убийцы. У вас есть два убийца на ринге, два левшей, и мы оба имеем большую силу нокаута. Я нокаутирую Сепеду. Не поймите меня неправильно, он взрывной, у него нокаутирующие удары. Но я и близко не Хосе Варгас, не Иван Баранчик. Я знаю, что Сепеда имеет силу и все такое, но я знаю, что он никогда раньше не сражался ни с кем, похожим на меня».
Поединок состоится 26 ноября.
Напомним, что чемпионским титулом по версии WBC в этой весовой категории владел Джош Тейлор. По словам президента организации Маурисио Сулеймана, шотландец уведомил организацию еще в начале июля, что не собирается встречаться с обязательным претендентом Сепедой и защищать пояс.
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