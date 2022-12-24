Паркер: «Фьюри поймает Усика. Он слишком большой»
Промоутер Фьюри: «Все хотят бой Тайсона с Усиком. Поединок должен состояться до марта»
Переговоры близятся к завершению
10:45
Фото: Sky Sports
Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил boxingscene.com, что переговоры о бое между чемпионами в супертяжелом весе Тайсон Фьюри – Александр Усик практически согласованы.
«Оба бойца хотят этого боя. Все менеджеры и промоутеры хотят этого поединка. Поэтому все, что нужно сделать, так это собраться и решить, где он пройдет. Такова ситуация.
Поединок должен состояться до марта, поэтому все должны действовать быстро. В течение нескольких недель должны понять, разобрались мы в этой ситуации или нет. Могу сказать одно, что все хотят, чтобы этот бой состоялся».
Вероятно, поединок состоится в начале марта.
В команде украинца верят в нокаут Фьюри.
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